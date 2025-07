Ray Dalio wettet gegen US-Dollar: USA stehen vor dem finanziellen Kollaps!

"Wenn Länder zu viele Schulden haben, ist die Senkung der Zinssätze und die Abwertung der Währung, auf die die Schulden lauten, der bevorzugte Weg, den die politischen Entscheidungsträger am ehesten einschlagen werden, weshalb es sich lohnt, darauf zu wetten. Zum Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, wissen wir, dass die Prognosen für große Defizite und einen starken Anstieg der Staatsverschuldung und der Ausgaben für den Schuldendienst in der Zukunft stehen", schreibt er auf X.

Und weiter heißt es: "Ich habe letzte Woche außerdem erläutert, warum ich glaube, dass das politische System der USA nicht in der Lage sein wird, seine Schuldenprobleme in den Griff zu bekommen. Wir wissen, wie schnell die Schuldendienstkosten (Zins- und Tilgungszahlungen) wachsen werden und dadurch andere Ausgaben verdrängen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Und wir wissen auch, dass es höchst fraglich ist, ob die Nachfrage nach US-Schulden in dem Maße steigen wird, wie es nötig wäre, um das große Angebot an neuen Schuldtiteln aufzunehmen. Ich habe die Folgen all dessen ausführlich in How Countries Go Broke beschrieben, wo ich die zugrunde liegenden Mechanismen erläutere. Andere haben diese Analyse auf Herz und Nieren geprüft, und bislang herrscht nahezu vollständige Übereinstimmung, dass meine Darstellung korrekt ist."

Dalio ist überzeugt, dass die USA schließlich sowohl Ausgaben kürzen als auch Steuern erhöhen müssen, um sich vor der drohenden Finanzkrise zu retten.

Seine Schlussfolgerung für die USA lautet: "Das Defizit- beziehungsweise Schuldenproblem kann auf nachhaltige Weise nur gelöst werden, wenn es eine Kombination aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen gibt, die parteiübergreifend beschlossen wird. Unsere Vertreter in Washington, sowohl Republikaner als auch Demokraten, wissen, dass dies der Wahrheit entspricht. Sie verstehen, dass es notwendig ist, das Defizit zu verringern, indem beide Seiten einen Beitrag leisten (zum Beispiel eine Erhöhung der Steuereinnahmen um 4 Prozent und eine Kürzung der Ausgaben um 4 Prozent). Dies würde das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach US-Schulden verbessern und in der Folge die Zinsen senken."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 1,176USD auf Forex (03. Juli 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,23 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!