USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen überraschend In den USA bleibt der Arbeitsmarkt mit einem erneuten Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter robust. In der vergangenen Woche sank die Zahl der Hilfsanträge um 4.000 auf 233.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington …