Daten und KI sowie Business Intelligence und Analytics sind laut Käufern die gefragtesten Bereiche für M&A

JEGI CLARITY hat kürzlich eine eingehende Analyse des Daten- und KI-Beratungsmarktes durchgeführt, die durch direkte Gespräche mit strategischen Käufern in der gesamten Branche geprägt war. Ziel war es, zu verstehen, wonach Käufer aktiv schauen, wenn sie etwas erwerben möchten, einschließlich der Fähigkeiten, des vertikalen Schwerpunkts, der Regionen, der Größe des Geschäfts und der Softwareplattformen, um die herum sie Lösungen aufbauen, oft basierend auf den Anforderungen ihrer Kundschaft.

Sie führten auch eine Reihe Interviews mit Marktexperten, um herauszufinden, wo Werte geschaffen werden und wie sich Unternehmen in diesem Bereich am besten in diesem großen und wachsenden Markt positionieren können.

Wichtigste Ergebnisse:

Strategische Übernehmer bevorzugen Unternehmen mit klarer Marktführerschaft, skalierbaren und nachgefragten Dienstleistungen sowie wiederkehrenden Umsatzmodellen.





Strategische Übernahmen sind besonders attraktiv für Unternehmen, die eine vertikale Spezialisierung (vor allem in datenkritischen Branchen), erstklassige Partnerschaften mit wichtigen Softwareanbietern sowie fortschrittliche Technologien oder Workflow-Tools aufweisen, die Effizienz und Differenzierung in großem Maßstab ermöglichen.





Unternehmen, die integrierte End-to-End-Funktionen anbieten, werden als besonders gut positioniert angesehen, um die langfristige digitale Transformationsagenda der Kundschaft zu unterstützen.

Ein vollständiger Foliensatz mit allen Ergebnissen der Untersuchung kann hier https://www.jegiclarity.com/data-and-ai-enablers/ heruntergeladen werden.

Für weitere Fragen oder um die Ergebnisse im Detail zu besprechen, wenden Sie sich bitte an Jonathan Davis, jdavis@jegiclarity-emea.com oder Daniel Hart, dhart@jegiclarity-emea.com.

