Nahe des Jahreshochs Kupfer - Knappe Vorräte und verbesserte Stimmung treiben den Preis Die Elektrifizierung war die dominierende Kraft, die die weltweite Kupfernachfrage in den vergangenen Jahrzehnten angetrieben hat. Sie ist es auch noch heute und da der Trend zu einer stärkeren Elektrifizierung ungebrochen ist, wird sie es auch in Zukunft sein. Nur wenige Rohstoffmärkte sind an dieser Stelle ähnlich gut und sicher prognostizierbar wie der Kupfermarkt.