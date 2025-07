abcfinance und neuland.ai bringen gemeinsam mit Partner KI.NRW den Mittelstand in die KI-Praxis (FOTO)

Köln (ots) - Mit rund 150 geladenen Gästen ist am Montagabend im Deutschen

Museum Bonn mit der "Mission KI" der Startschuss für die "KI-Initiative

Mittelstand" gefallen. Unter dem Motto "Mut. Macher. Möglichkeiten." verfolgt

die neue KI-Initiative das Ziel, gerade auch kleineren und mittleren Unternehmen

den Einstieg in Künstliche Intelligenz zu erleichtern - praxisnah, finanzierbar

und vor allem einfach umsetzbar.



Gegründet wurde die KI-Initiative Mittelstand von abcfinance und neuland.ai,

unterstützt durch die Kompetenzplattform KI.NRW des Landes Nordrhein-Westfalen.





Bei der Auftaktveranstaltung gaben Dr. Christian Temath (KI.NRW), Karl-HeinzLand (neuland.ai) und Dr. Hubertus Mersmann (abcfinance) in ihrenImpulsvorträgen Einblicke in das KI-Ökosystem, die wirtschaftliche Relevanz vonKünstlicher Intelligenz und Praxiserfahrungen. Anschließend diskutierten fünfUnternehmer und Branchenexperten auf dem Podium, wie KI im Mittelstand konkreteingesetzt werden kann.KI.NRW: Mittelstand muss Chancen jetzt nutzenDass Künstliche Intelligenz längst keine Zukunftstechnologie mehr ist, sondernbereits heute reale wirtschaftliche Potenziale bietet, machte Dr. ChristianTemath, Geschäftsführer der Kompetenzplattform KI.NRW, in seinem Vortragdeutlich. Unter dem Titel "Von NRW bis Europa: Stärken und Einblicke in dasheutige KI-Ökosystem" gab er einen fundierten Überblick über globaleEntwicklungen, regionale Stärken und konkrete Anwendungsmöglichkeiten fürmittelständische Unternehmen.Temath betonte, Europa müsse angesichts der weltweiten Dynamik schnellVerantwortung übernehmen. Während die USA und China das KI-Rennen mitmilliardenschweren Investitionen dominieren, liege die Stärke Europas in Wertenwie Vertrauen, Fairness und Datenschutz - übersetzt in technologischeSouveränität und vertrauenswürdige KI "Made in Europe".NRW als Knotenpunkt der europäischen KI-LandschaftNordrhein-Westfalen spiele dabei eine Schlüsselrolle: Mit über 730.000Unternehmen, dem höchsten Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, rund 70 Hochschulenund Europas dichtestem Forschungsnetzwerk sei das Land ein wirtschaftliches undwissenschaftliches Kraftzentrum. Erfolgsbeispiele wie DeepL (KI-Übersetzungen)oder Miele (Smart Food ID) und Recogizer (Gebäudesteuerung) zeigen bereitsheute, wie KI Effizienz und Innovation vorantreibe. Die Chancen seien riesig:Gerade in den traditionellen Kernindustrien Nordrhein-Westfalens gebe eswertvolles Domänenwissen und einen immensen Datenschatz, den es zu heben lohne."KI ist da, um zu helfen", sagte Temath. Angesichts des Fachkräftemangels,zunehmender Komplexität und Ressourcenknappheit biete Künstliche Intelligenz