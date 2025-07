EnWave unterzeichnet zusätzliches Lizenzabkommen mit MicroDried hinsichtlich Erweiterung von Produktportfolio und verkauft drei Radiant Energy Vacuum-Maschinen

Im Rahmen des Lizenzabkommens erhält MicroDried die Exklusivrechte an der Nutzung der REV-Dehydrationstechnologie von EnWave für die Herstellung von Mochi- und griechischen Joghurtprodukten in Nordamerika. Das Lizenzabkommen umfasst auch das Recht zur Herstellung weiterer Milchprodukte wie geriebenem Käse und Käsekuchen. Als Gegenleistung für diese erweiterten Rechte hat sich MicroDried bereit erklärt, zusätzlich zu den bestehenden Royalties für Obst und Gemüse weitere jährliche Mindest-Royalties zu bezahlen.

MicroDried, ein führender US-amerikanischer Hersteller von hochwertigen Obst- und Gemüsezutaten, erweitert sein Portfolio nun auf Clean-Label-Zutaten mit hohem Nährstoffgehalt für Milchprodukte und Mochi für weltweit führende Lebensmittelmarken. Diese Erweiterung stärkt die Position von MicroDried als wichtiger Lieferant für viele der weltweit größten Verbrauchsgüterunternehmen.

MicroDried betreibt zurzeit drei umfassende Vakuum-Mikrowellentrocknungsanlagen in Nampa, Idaho, wo der Schwerpunkt auf der Herstellung von Obst- und Gemüsesnacks und -zutaten liegt. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie eröffnet MicroDried eine hochmoderne Milchverarbeitungsanlage im Bundesstaat Washington (die „Molkerei“). Eine der heute erworbenen 10-kW-REV-Anlagen wird zusammen mit der im April 2025 erworbenen 60-kW-Maschine und der heute zusätzlich erworbenen 60-kW-Maschine in der Molkerei installiert werden. Die zweite 10-kW-REV-Maschine wird in Nampa für die laufende Produktentwicklung installiert werden. Die Molkerei soll noch in diesem Sommer in Betrieb gehen, während die beiden 60-kW-Maschinen Ende 2025 in Betrieb genommen werden sollen.