UNTERNEHMEN vom 03.07.2025 - 15.15 Uhr

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat auch im zweiten Quartal ihren Umsatz kräftig gesteigert. Wachstumstreiber blieb das noch recht junge Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland, das beim Management weiter für Zuversicht sorgt. "In nur einem Jahr konnten wir unseren Marktanteil verdreifachen und im zweiten Quartal weiter wachsen", betonte Konzernchef Olaf Heinrich. Finanzchef Jasper Eenhorst sieht Redcare daher "auf dem besten Weg", die Konzernprognosen für 2025 zu erfüllen. Dabei stellt das Management zugleich für das zweite Halbjahr ein Anziehen der Profitabilität in Aussicht. An der Börse sorgte dies für eine Kurserholung.

FLENSBURG - Der deutsche Automarkt hat im ersten Halbjahr geschwächelt. Von Januar bis Juni wurden nur 1.402.789 Pkw neu zugelassen, das waren 4,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht. Der Juni verschärfte den Rückgang dabei noch einmal durch ein besonders hohes Minus von fast 14 Prozent. Die Unternehmensberatung EY sprach von einem Automarkt im Krisenmodus.

ROUNDUP: Leasinganbieter Grenke verzeichnet mehr Neugeschäft

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke hat im zweiten Quartal mehr Verträge an Land gezogen. Das Neugeschäft legte im Jahresvergleich um 9,8 Prozent auf 867,4 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Nach Abzug der Kosten blieb zudem mehr übrig als im Jahr zuvor. Der entsprechende Deckungsbeitrag 2 stieg um 13,5 Prozent auf 148,6 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von zuvor 16,6 Prozent auf 17,1 Prozent und lag damit den Angaben zufolge über dem Jahresziel von 16,5 Prozent. Grenke liege "voll auf Kurs", kommentierte Finanzvorstand Martin Paal die Zahlen.

ROUNDUP: Milliardenverlust bei der Baywa - Sanierungsplan unverändert

MÜNCHEN - Der angeschlagene Mischkonzern Baywa erwartet für das vergangene Jahr einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro. Die bis Ende 2028 geplante Sanierung soll aber nicht gefährdet sein, wie das für Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung vor allem im Süden und Osten Deutschlands wichtige Münchner Unternehmen in einer Pflichtmitteilung für die Börse mitteilte.

Novartis verfehlt mit Schuppenflechtemittel Cosentyx Ziele in wichtiger Studie

BASEL - Der Pharmakonzern Novartis hat mit dem Schuppenflechtemittel Cosentyx in der Phase-III-Studie GCAptAIN die gesetzten Ziele nicht erreicht. Im Rahmen dieser Studie wird Cosentyx in Kombination mit der Verwendung von Steroiddosen zur Behandlung von erwachsenen Personen mit neu diagnostizierter oder schubförmiger Riesenzellarteriitis (GCA) geprüft. Die Cosentyx-Behandlung habe bei den Patienten bis Woche 52 verglichen mit der Einnahme von Placebo keine signifikante Verbesserung hinsichtlich eines nachhaltigen Nachlassens des Leidens gezeigt, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Somit habe das Mittel bei den gesetzten sekundären Endpunkten keine statistische Überlegenheit gezeigt. Die Riesenzellarteriitis ist eine entzündlich-rheumatische Erkrankung, bei der es zu einer Gefäßentzündung kommt.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 9,14 auf Tradegate (03. Juli 2025, 15:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +1,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,94 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -1,42 %/+124,44 % bedeutet.