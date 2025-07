Hälfte der Bundesländer seit Juli mit Solar-Pflicht oder -Vorgabe für Wohn-Neubauten

München (ots) -- Photovoltaik-Vorschriften gelten in fast ebenso vielen Bundesländern auch fürDachsanierungen von bestehenden Wohngebäuden- Umfrage: Hauptmotiv der Eigenheimbesitzer mit Solaranlagen-Plänen bleibtStromkosten-Ersparnis, PV-Pflicht ist Schlusslicht- Energiemanagementsysteme für Kostenreduktion durch optimalenSolarstrom-Eigenverbrauch beliebtSolaranlagen für die Dächer neuer Wohnhäuser - dazu gelten nun Regelungen ininsgesamt acht Bundesländern für Bauherrinnen und Bauherrn: Denn seit 1. Juli2025 kommt eine Photovoltaik-Pflicht (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.transparenz.bremen.de%2Fmetainformationen%2Fbremisches-gesetz-zur-beschleunigung-des-ausbaus-von-anlagen-zur-stromerzeugung-aus-solarer-strahlungsenergie-bremisches-solargesetz-bremsolarg-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-29-mai-2024-236059%3Fasl%3Dbremen203_tpgesetz.c.55340.de%26template%3D20_gp_ifg_meta_detail_d&data=05%7C02%7Cjulia.meyer02%40eon.com%7C30ca6009783d4bf4a91c08ddb7c43ac5%7Cb914a242e718443ba47c6b4c649d8c0a%7C0%7C0%7C638868775667912851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=U%2FIymAL%2Fb6YdhVD%2BvdWL2DZZt3Qg9rfPFHQi00pOteU%3D&reserved=0) für neue Wohnbauten in Bremenhinzu. Umzusetzen ist eine Solar-Pflicht für solche Gebäude bereits inBaden-Württemberg - mit der ältesten, seit 2022 geltenden Vorschrift dieser Art-, sowie in Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfahlen. In zweiweiteren Bundesländern befördern spezielle Vorgaben den Solaranlagen-Bau aufWohn-Neubauten: Bayern hat eine Soll-Regelung eingeführt. In Rheinland-Pfalzmüssen die Gebäude für eine eventuelle, spätere Installation einer Solaranlagevorbereitet sein. Außer in NRW gelten in den genannten Bundesländern zudembereits jetzt Photovoltaik-Vorschriften für Dachsanierungen auf bestehendenWohnbauten. Für die verschiedenen Solar-Regelungen gibt es je nach Bundeslandspezifische Ausgestaltungen, zum Beispiel Ausnahmen für besonders kleine Dächer.Philipp Klenner, in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland für Kundenlösungenwie Photovoltaik verantwortlich, sagt: "Die Vorschriften bergen die Chance, dasssich noch mehr Menschen mit Photovoltaikanlagen fürs Eigenheim beschäftigen -und die Vorteile für sich entdecken. Dennoch überzeugen die Solaranlagen vieleKundinnen und Kunden auch ganz ohne Pflicht, das zeigt unsere aktuelle Umfrage."Hauptmotiv für Solaranlagen-Anschaffung im Eigenheim bleibtStromkosten-ErsparnisEine aktuelle, repräsentative E.ON Umfrage* ergibt, dass die Solar-Pflicht dasSchlusslicht der Anschaffungsgründe für eine Solaranlage bei