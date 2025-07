Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

03.07.2025 / 16:01 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from GBp 2800.00 to GBp 1900.00.

Abstract:

Brisk demand growth from LNG exports and electricity generation (with much of the incremental demand stemming from data centres) are the main reasons for the current upward slope in the gas futures curve to an average of USD4.07/mcf over the five-year period January 2025 to December 2029. This is 71% above the USD2.38/mcf seen in 2024. Meanwhile, interest rate stability has allowed DEC to emerge from the acquisition hiatus of 2023/24 which culminated in a volume decline of 3.5% last year. We expect the five acquisitions made since June 2024 to drive volume up 37% this year. In addition, we expect improved profitability to push net debt/trailing twelve months adjusted EBITDA down to 2.3x by the end of 2025 - in line with the company target of 2.0-2.5x. This metric peaked at 3.0x at year-end 2024. A strengthening balance sheet will allow DEC to continue making acquisitions, but with reduced recourse to the equity capital raises which have crimped recent share price performance. Against this background, the recently announced strategic partnership with Carlyle to invest up to USD2bn in existing U.S. proved developed producing (PDP) natural gas and oil assets looks particularly interesting. We expect the deal to enhance DEC's access to non-dilutive financing, thereby accelerating its growth. DEC is trading at a 36% discount to its peer group based on 2025E EV/adjusted EBITDA, but has a superior growth track record. Applying a multiple of 5.5x to our 2025 adjusted EBITDA forecast (a 20% discount to the peers due to their higher market caps) produces a per share valuation for DEC of GBp1,933. We set a new price target of GBp1,900. Due to sector multiple compression, our new price target is 32% below the price target of GBp2,800 in our most recent note of 29 November 2024, but still offers upside of 80%. We maintain our Buy recommendation.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von GBp 2800 auf GBp 1900.

Zusammenfassung:

Das starke Nachfragewachstum durch LNG-Exporte und die Stromerzeugung (wobei ein Großteil der zusätzlichen Nachfrage von Rechenzentren ausgeht) sind die Hauptgründe für den derzeitigen Anstieg der Terminkurve für Gas auf durchschnittlich USD4,07/mcf im Fünfjahreszeitraum von Januar 2025 bis Dezember 2029. Das sind 71 % mehr als die USD2,38/mcf im Jahr 2024. In der Zwischenzeit hat die Zinsstabilität es DEC ermöglicht, die Akquisitionspause von 2023/24 zu überwinden, die im vergangenen Jahr in einem Volumenrückgang von 3,5% gipfelte. Wir gehen davon aus, dass die fünf seit Juni 2024 getätigten Akquisitionen das Volumen in diesem Jahr um 37% erhöhen werden. Darüber hinaus erwarten wir, dass die verbesserte Rentabilität die Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate bis Ende 2025 auf 2,3 senken wird - was dem Unternehmensziel von 2,0-2,5 entspricht. Diese Kennzahl erreichte Ende 2024 einen Spitzenwert von 3,0. Eine gestärkte Bilanz wird es DEC ermöglichen, weiterhin Akquisitionen zu tätigen, jedoch mit einem geringeren Rückgriff auf die Eigenkapitalerhöhungen, die die jüngste Aktienkursentwicklung beeinträchtigt haben. Vor diesem Hintergrund ist die kürzlich angekündigte strategische Partnerschaft mit Carlyle, die Investitionen von bis zu USD2 Mrd. in bestehende nachgewiesene erschlossene produzierende Erdgas- und Erdölvorkommen in den USA vorsieht, besonders interessant. Wir erwarten, dass die Transaktion den Zugang von DEC zu nicht verwässernden Finanzierungen verbessern und damit das Wachstum des Unternehmens beschleunigen wird. DEC wird mit einem Abschlag von 36% gegenüber seiner Vergleichsgruppe gehandelt, basierend auf dem 2025E EV/bereinigtem EBITDA, hat aber eine bessere Wachstumsbilanz. Bei Anwendung eines Multiplikators von 5,5 auf unsere Prognose für das bereinigte EBITDA im Jahr 2025 (ein Abschlag von 20 % gegenüber den Vergleichsunternehmen aufgrund ihrer höheren Marktkapitalisierung) ergibt sich für DEC eine Bewertung je Aktie von GBp1.933. Wir setzen ein neues Kursziel von GBp1.900 fest. Aufgrund der Komprimierung der Sektormultiplikatoren liegt unser neues Kursziel 32% unter dem Kursziel von GBp2.800 in unserer letzten Studie vom 29. November 2024, bietet aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von 80%. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/32954.pdf

