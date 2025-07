Pressemitteilung zum Konsenspapier CSU / bayme vbm vbw zum Wirtschaftsstandort Bayern

Bayer_Leidender schrieb 30.06.25, 23:38

Die Voraussetzungen waren 2022 aber deutlich schlechter bzw sind heute deutlich besser.



Es gab 2022 noch keinen circuit Split, was ja auch die quasi einzige Begründung des Solicitor General für die Ablehnung war. Der circuit Split liegt jedoch heutzutage vor.



Außerdem waren 2022 die Demokraten an der Macht und haben somit ja auch den Solicitor General gestellt. Die Republikaner, und eigentlich auch Trump sind ja deutlich mehr für Deregulierung und freies Handeln der Farmer. Eine weitere Einschränkung von Glyphosat würde ein wichtiges Wählerklientel vergraulen. Selbst Kennedy musste ja bei einer Anhörung vor Veröffentlichung des MAHA Reports öffentlich zugeben, dass 1 Mio US Farmer von Glyphosat abhängig sind und er deren Geschäftsmodell nicht kaputt machen will bzw. wird.

https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/crops/article/2025/05/20/kennedy-reassures-farmers-braces