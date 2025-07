Creditsafe erzielt mit BlackLine einen ROI von 234 % und wird zum Gewinner des Nucleus Research ROI Awards 2025 gekürt

Anerkennung von dritter Seite bestätigt den messbaren Einfluss der KI-gestützten Finanzplattform von BlackLine auf die Modernisierung des globalen Finanzwesens

LOS ANGELES, 3. Juli 2025 /PRNewswire/ -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Finanzplattform für das „Office of the CFO", gab heute bekannt, dass sein Kunde Creditsafe, ein weltweit führender Anbieter von Business Intelligence, zum Gewinner der Nucleus Research ROI Awards 2025 ernannt wurde. Die Anerkennung unterstreicht die messbaren geschäftlichen Auswirkungen der BlackLine-Implementierung von Creditsafe, die eine Kapitalrendite von 234 % und eine 12,4-monatige Amortisationszeit erzielte.