BYD: Kurzfristiger Schwächeanfall oder strukturelle Probleme?

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass der Preiskrieg nicht abrupt enden wird, auch wenn die chinesischen Regulierungsbehörden bereits zum Einlenken aufgerufen haben. Laut Stephen Dyer, Leiter der Automobilsparte von AlixPartners in Asien, werde der Wettbewerb künftig versteckter geführt: Zum Beispiel über zinsfreie Finanzierungen oder Versicherungszuschüsse.

In China, dem größten Automobilmarkt der Welt, herrscht ein beispielloser Preiskampf. BYD senkte zuletzt die Preise einzelner Modelle um bis zu 34 Prozent. "Der Wettbewerb ist sehr extrem", erklärte BYD-Managerin Stella Li. Das aktuelle Preisniveau sei kaum noch "nachhaltig".

Hinzu kommt die strukturelle Herausforderung: Der chinesische Markt ist von Überkapazitäten geprägt. Laut einer aktuellen Analyse von AlixPartners werden in China von den derzeit 129 Marken für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge bis 2030 lediglich 15 finanziell überleben. Diese wenigen Anbieter dürften dann drei Viertel des Marktes kontrollieren.

Wird BYD zu den Gewinnern zählen?

Die Antwort ist klar. Der größte chinesische Autobauer zählt zu den Gewinnern. Neben Li Auto ist BYD der einzige börsennotierte chinesische Autobauer, der durchgängig profitabel arbeitet. Der Preiskampf auf dem heimischen Markt wird BYD zwar belasten, aber nicht an seine Grenzen bringen.

International hakt es gerade auch etwas

In Brasilien, einem der wichtigsten Wachstumsmärkte außerhalb Chinas, hat der Konzern seit Jahresbeginn bereits rund 22.000 Fahrzeuge importiert. Bis 2025 könnten es laut Branchenverband bis zu 200.000 Einheiten sein. Das entspricht einem Marktanteil von etwa acht Prozent. Die lokale Industrie schlägt jedoch Alarm. BYD produziere kaum vor Ort und gefährde damit Arbeitsplätze. Geplante Zollanhebungen auf 35 Prozent bis 2026 gelten vielen als unzureichend, da der Konzern bis Mitte 2025 von großzügigen zollfreien Kontingenten profitiert.

Besonders kritisch wird der schleppende Aufbau des geplanten Werks im Bundesstaat Bahia gesehen. Die Ausbeutung von 163 chinesischen Bauarbeitern sorgte jüngst für Negativschlagzeilen. Medien berichteten von mutmaßlichem Menschenhandel und mangelhaften Arbeitsbedingungen. BYD und sein Baupartner Jinjiang bestreiten die Vorwürfe. Brachten die Arbeiter jedoch vorsichtshalber in Hotels unter. Der Produktionsstart wurde auf Ende 2026 verschoben. Auch der geringe Einbezug lokaler Zulieferer sorgt für Unmut.

Mein Tipp: Die Zeit ist reif

Trotz der vielen Herausforderungen bleibt das langfristige Potenzial von BYD intakt. Der Konzern verfügt über eine tiefe vertikale Integration, ein wachsendes Auslandsgeschäft und zunehmend margenstarke High-End-Modelle. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei attraktiven 19,3 für 2025 und 15,1 für 2026. Günstige Werte, wenn auf die Marktstellung und Ertragskraft geschaut wird.

Der aktuelle Kursrückgang ist in erster Linie Ausdruck kurzfristiger Risiken und Marktverwerfungen – nicht struktureller Schwächen. In einem sich konsolidierenden Markt dürfte BYD als einer der wenigen langfristigen Gewinner hervorgehen. Für langfristig orientierte Anleger eröffnet der Rücksetzer eine attraktive Einstiegs- oder Nachkaufgelegenheit.

Dabei dient die 200-Tage-Linie als gutes Timing-Instrument. Prallt der Kurs an ihr ab und zieht wieder an, dann können Anleger auf den Trend aufspringen. Fällt der Kurs unter die Linie, dann sollten Anleger sich im Bereich von 12 Euro in Stelllung bringen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,99 € , was einem Rückgang von -88,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!