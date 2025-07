Genossenschaften genießen größtes Vertrauen - doch kaum jemand kennt sie

Sperrfrist: 03.07.2025 15:00

- Aktuelle NIQ-Umfrage im Auftrag der REWE Group zeigt den Blick der Bevölkerungauf Genossenschaften- Genossenschaft statt Gewinnmaximierung: 64 % der Deutschen verbindenGenossenschaften mit Gemeinwohl.- In der Krise auf der sicheren Seite: Genossenschaften gelten als besonderskrisenfest und fairer Arbeitgeber.- Zukunft gehört der Genossenschaft: Vor allem junge Menschen trauen ihnen ammeisten zu - in Sachen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fairness.- Verlässlich, regional, partnerschaftlich, existenzenfördernd - die REWE Grouplebt genossenschaftliche Werte. Und das seit 1927.Anlässlich des Internationalen Tags der Genossenschaften am 5. Juli 2025veröffentlicht die REWE Group die Ergebnisse einer aktuellen NIQ-Umfrage. DieZahlen zeigen: Genossenschaften gelten als fair, krisenfest undgemeinwohlorientiert - doch mehr als 60 % der Bevölkerung wissen kaum, wie siearbeiten.In Krisenzeiten schwindet das Vertrauen. Umso bemerkenswerter ist das Ergebniseiner aktuellen repräsentativen Umfrage von NIQ im Auftrag der REWE Group: Keineandere Unternehmensform genießt bei den Deutschen so viel Vertrauen wie dieGenossenschaft. 36 % der Befragten gaben an, Genossenschaften in hohem Maße zuvertrauen - deutlich mehr als Aktiengesellschaften (15,6 %) oderprivatwirtschaftlich geführten Unternehmen (22,5 %).Und dennoch: Über 60 % der Menschen in Deutschland wissen kaum oder gar nicht,was eine Genossenschaft überhaupt ist. Ein enormes ungenutztes Potenzial,Genossenschaften bekannter zu machen - auch für die REWE Group, die selbstgenossenschaftlich organisiert ist. Sie ist einer der führenden Handels- undTouristikunternehmen in Deutschland und Europa. Mit rund 380.000 Mitarbeitendenbetreibt die REWE Group heute Supermärkte, Fachmärkte, Reisebüros und mehr,unter bekannten Marken wie REWE, PENNY, toom Baumarkt und DERTOUR Group.In der Krise bewährt: Fair und krisenfestKrisensicher, regional, verlässlich - diese Werte zählen in der Dauerkrise.Genossenschaften werden am häufigsten als sicherer Arbeitgeber (34,6 %) und alskrisenfest (33,1 %) wahrgenommen - besonders im Vergleich zur vermutetenKrisenfestigkeit der AGs (18,2 %) und Privatunternehmen (10,3 %). Sie gelten alsbesonders stark in der Region verwurzelt (40,1 %) - im Osten Deutschlands sogarbei jedem Zweiten. In einer Zeit multipler Krisen (Inflation, Energie, Klima,gesellschaftliche Spaltung) sind diese Werte konkrete Wettbewerbsvorteile.