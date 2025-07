Twilio - Die Comeback-Chance des Sommers!

Twilio ist ein faszinierendes Unternehmen, das die Welt der Cloud-Kommunikation revolutioniert hat. Gegründet im Jahr 2008 und mit Hauptsitz in San Francisco, bietet Twilio Entwicklern und Unternehmen die Möglichkeit, maßgeschneiderte Kommunikationslösungen in ihre Anwendungen zu integrieren. Mit einer beeindruckenden Palette an APIs ermöglicht Twilio alles von SMS und Messaging über Voice- und Videoanrufe bis hin zu E-Mail-Marketing.

In den letzten Jahren hat Twilio ein beeindruckendes Wachstum erlebt. Durch strategische Übernahmen, wie die von SendGrid und Segment hat das Unternehmen seine Produktpalette ausgeweitet und seine Marktstellung gefestigt.

Partnerschaft mit Microsoft

Kürzlich hatte Twilio eine strategische Partnerschaft mit Microsoft bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit, die während der Twilio SIGNAL-Konferenz enthüllt wurde, zielt darauf ab, Twilios Kommunikationsexpertise und Microsofts Azure-KI-Infrastruktur zu nutzen, um Herausforderungen im Bereich der Kundenkommunikation zu bewältigen.

Fazit

Twilio ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Cloud-Kommunikation, das durch seine leistungsstarken APIs und den Einsatz von KI-Technologien eine Vielzahl von Kommunikationslösungen anbietet. Mit einem klaren Fokus auf Entwickler und Unternehmen hat Twilio das Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, weiter zu revolutionieren. Twilio arbeitet weiter zielstrebig an seiner Erfolgsgeschichte.

Die technische Lage:

Die Aktie von Twilio stieg im Jahr 2020 steil empor und hatte von den zügig erklommenen Hochs einen empfindlichen 50 % Rücksetzer durchlaufen. Das ist bei Highflyer oftmals ein normaler Vorgang. Aber die Aktie meldete sich aktuell technisch eindrucksvoll zurück.

Twilio hat die GD EMA 200 Wochen wieder durchbrochen und eine wichtige horizontale Kursmarke zurückerobert. Mit dem absolvierten Backtest im April wurden der 2024 abgeschlossene Boden noch einmal bestätigt. Der Trend dürfte sich mittel bis langfristig für Twilio nach oben entwickeln. Technisch kommt ein Gap bei 142 $ als Ziel in den Blick. Die UBS bestätigte kürzlich die Kaufempfehlung für Twilio. Das Kursziel wurde neu von 175 US-Dollar auf 150 US-Dollar taxiert. Sollte der Titel im Zuge einer Sommerschwäche etwas zurückkommen, wären im Bereich 106 -110 $ spekulative Neueinstiege denkbar.

Die Q2-Zahlen sind für den 31.07. angesetzt und könnten einen neuen Impuls auslösen.

Für Hebelspekulationen wäre der KO-Long WKN: VC4P75 eine gute Wahl. Die KO-Schwelle liegt bei 67,61 US-Dollar und ist damit gute 42 % entfernt. Der Hebel beträgt ca. 2,3.

