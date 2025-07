Valour lanciert acht neue ETPs am Spotlight Stock Market, darunter Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB (OKB), Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) und Stacks (STX)

Valour lanciert acht neue ETPs am Spotlight Stock Market: Valour hat auf SEK lautende ETPs für Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB, Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) und Stacks (STX) eingeführt und damit seine nordische Produktpalette erweitert.





Diese neuen ETP-Notierungen bieten einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu führenden Blockchain-Protokollen, Infrastrukturprojekten und Börsentokens und erfüllen die wachsende Nachfrage der Anlegerinnen und Anleger nach einem diversifizierten Engagement in digitalen Vermögenswerten. Die neuen Notierungen stärken die Position von Valour als eines der am breitesten aufgestellten ETP-Emittenten für digitale Vermögenswerte weltweit. Mit schnellen Schritten auf dem Weg zu 100 ETPs: Mit inzwischen über 75 an den wichtigsten europäischen Börsen notierten ETPs baut Valour seine Führungsposition weiter aus und ist auf dem besten Weg, bis Ende 2025 die Zahl von 100 notierten Produkte zu erreichen.

TORONTO, 3. Juli 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich, bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), acht neue, auf SEK lautende ETPs am schwedischen Spotlight Stock Market aufgelegt hat:

Valour Bitcoin Cash (BCH) SEK ETP – ISIN: CH1108679999





– ISIN: CH1108679999 Valour Unus Sed Leo (LEO) SEK ETP – ISIN: CH1108680005





– ISIN: CH1108680005 Valour OKB (OKB) SEK ETP – ISIN: CH1108680013





– ISIN: CH1108680013 Valour Polygon (POL) SEK ETP – ISIN: CH1108680021





– ISIN: CH1108680021 Valour Algorand (ALGO) SEK ETP – ISIN: CH1108680039





– ISIN: CH1108680039 Valour Filecoin (FIL) SEK ETP – ISIN: CH1108680047





– ISIN: CH1108680047 Valour Arbitrum (ARB) SEK ETP – ISIN: CH1108680054





– ISIN: CH1108680054 Valour Stacks (STX) SEK ETP – ISIN: CH1108680062

