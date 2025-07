TAGESVORSCHAU Termine am 4. Juli 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 4. Juli 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN NOR: Aker BP, Q2-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 4/25 08:30 HUN: …