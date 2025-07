200 & 500 kVA Hybrid-Brennstoffzellenkraft

London (ots/PRNewswire) - Elemental Energy bringt seine neueste 200 & 500kVA

Michael Patterson, Gründer und CEO, sagt: "Es ist aufregend, unsere neuenH2IPO-Modelle auf den Markt zu bringen, die in den letzten zwei Jahrenentwickelt wurden und nun für den kommerziellen Markt bereit sind. SaubererWasserstoff ist jetzt eine echte Option, um fossile Brennstoffe zu ersetzen.Die neuen Entwürfe bauen auf dem H2IPO100 des Unternehmens auf, das 2024erstmals als ein einsatzfähiges Microgrid-Produkt für dezentrale Energieanlagenvorgestellt wurde. Die H2IPO-Baureihe setzt sich mit der Abhängigkeit vonVerbrennungsbrennstoffen auseinander, indem sie einen einzigenEnergieknotenpunkt schafft, der mehrere Energiequellen, einschließlichWasserstoff-Brennstoffzellen, problemlos integriert und steuert.Für den Bausektor ist dies eine Alternative zu den derzeitigen Batteriesystemen(BESS), die durch Verbrennungsgeneratoren geladen werden. Das große integrierteBESS des H2IPO entspricht dem, was man heute auf vielen Baustellen vorfindet,und kann direkt durch eine beliebige Wechsel- oder Gleichstromversorgung vor Ort(gedeckelte Netzeinspeisung, Sonnenkollektoren, andere Generatoren) oder durchdie internen Wasserstoff-Brennstoffzellen von Toyota Motor Europe geladenwerden.Das innovative Design überzeugt:- Best-in-class Fußabdruck- Verbesserter elektrischer Wirkungsgrad- Reduzierte Anforderungen an die Sicherheitszone- Ein robustes, baureifes GehäuseDas Ergebnis ist eine Plug-and-Play-Energiedrehscheibe mit einer Lebensdauer vonmehr als 15 Jahren, die die Energieversorgung vor Ort erheblich vereinfacht.Patterson sagte: "Wir haben den Bedarf an einem Energiezentrum aus einer Handerkannt, das jede verfügbare Energiequelle optimiert undWasserstoff-Brennstoffzellen mit optimaler Effizienz integriert. Mit H2IPO habenwir dies in einem äußerst kompakten und robusten Produkt erreicht."Er fügte hinzu: "Der Ersatz des Generators war nur ein Teil des Puzzles, wirhaben gesehen, dass die Industrie mit der Systemintegration und der Versorgungder Standorte mit sauberem Wasserstoff kämpft. In Kombination mit unseremWasserstoff-Minitrailer senkt H2IPO die Kraftstoffkosten und macht es wirklicheinfach, einen Standort mit Wasserstoff zu versorgen.Die verbesserten Fertigungsmöglichkeiten der neuen Modelle ermöglichen nun denAufbau einer Flotte von Stromverteilern für das Vereinigte Königreich und dieEU.Führen Sie den Übergang an, verzichten Sie auf Diesel und reduzieren Sie dieEmissionen.http://www.elemental.energy/ | mailto:sales@elemental.energyElemental Energy ist ein Unternehmen für fortschrittliche Energie- undWasserstofftechnik, das führende Lösungen zur Integration von erneuerbarenEnergien und Wasserstoff für moderne Energiesysteme entwickelt. Das Unternehmenist im Vereinigten Königreich ansässig und international tätig. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.elemental.energy/Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2724270/Elemental_Energy_Mini_Trailer.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/next-gen-bau-200--500-kva-hybrid-brennstoffzellenkraft-302497682.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180247/6069458OTS: Elemental Energy