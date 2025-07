Globale Aktienmärkte im Aufwind: DAX, Dow Jones und S&P 500 steigen

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen sich die internationalen Aktienmärkte überwiegend positiv. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,56% und steht aktuell bei 23.941,82 Punkten. Der MDAX folgt diesem Trend mit einem Plus von 0,40% und notiert bei 30.411,96 Punkten. Auch der SDAX kann zulegen und erreicht mit einem Zuwachs von 0,31% einen Stand von 17.580,27 Punkten. Der TecDAX, der die Entwicklung der Technologiewerte abbildet, zeigt sich ebenfalls stark und steigt um 0,51% auf 3.887,61 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes präsentieren sich in guter Verfassung. Der Dow Jones Industrial Average legt um 0,77% zu und erreicht 44.825,98 Punkte. Der S&P 500 zeigt mit einem Plus von 0,89% die stärkste Entwicklung unter den betrachteten Indizes und notiert bei 6.281,90 Punkten. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursgewinnen eine positive Marktstimmung wider, die sowohl in Europa als auch in den USA zu beobachten ist. Anleger scheinen optimistisch gestimmt zu sein, was sich in den steigenden Kursen der wichtigsten Indizes widerspiegelt.Die Commerzbank führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 2.36% an, gefolgt von Henkel VZ mit 1.94% und Infineon Technologies, das um 1.88% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Merck einen Rückgang von -1.51%, während Rheinmetall um -2.11% fiel.BASF hatte den stärksten Verlust im DAX mit -2.48%.Im MDAX sticht Nordex mit einem beeindruckenden Plus von 6.92% hervor, gefolgt von Redcare Pharmacy mit 5.17% und Kion Group, die um 3.73% zulegte.Die Flopwerte im MDAX werden von Carl Zeiss Meditec angeführt, das um -4.68% fiel. Wacker Chemie und Lanxess verzeichneten Rückgänge von -2.65% bzw. -2.56%.GRENKE führt die SDAX Topwerte mit einem Anstieg von 5.44%, gefolgt von PATRIZIA mit 4.78% und Duerr, das um 4.10% zulegte.GFT Technologies verzeichnete einen Rückgang von -2.24%, während Salzgitter und SILTRONIC AG mit -3.52% und -3.55% ebenfalls in der Verlustzone lagen.Im TecDAX ist Nordex erneut mit 6.92% der Spitzenreiter, gefolgt von TeamViewer mit 2.38% und Infineon Technologies, das um 1.88% zulegte.Evotec fiel um -2.23%, während SILTRONIC AG und Carl Zeiss Meditec mit -3.55% und -4.68% ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen mussten.Im Dow Jones führt Travelers Companies mit einem Anstieg von 2.38%, gefolgt von Salesforce mit 1.92% und Boeing, das um 1.74% zulegte.Procter & Gamble verzeichnete einen Rückgang von -0.31%, während 3M und Merck & Co mit -0.71% und -1.31% ebenfalls in der Verlustzone lagen.First Solar ist der Spitzenreiter im S&P 500 mit einem Anstieg von 7.92%, gefolgt von Enphase Energy mit 5.37% und Cadence Design Systems, das um 5.15% zulegte.Marketaxess Holding fiel um -1.98%, während Campbell Soup und NVR mit -2.10% und -2.11% ebenfalls Verluste verzeichneten.