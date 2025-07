GRENKE - Aktie steigt rasant +6,00 % - 03.07.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die GRENKE Aktie. Mit einer Performance von +6,00 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

GRENKE ist ein führender Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen für KMUs, mit starker Präsenz in Europa und einem Fokus auf schnelle, flexible Dienstleistungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in GRENKE investiert war, konnte einen Gewinn von +15,87 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die GRENKE Aktie damit um +6,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GRENKE +2,26 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

GRENKE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,95 % 1 Monat +11,86 % 3 Monate +15,87 % 1 Jahr -24,75 %

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 777,41 Mio.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich heute von ihrer besten Seite. Positive Entwicklungen prägen die Indizes, sowohl in Europa als auch in den USA, und lassen Anleger optimistisch in die Zukunft blicken.

GRENKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.