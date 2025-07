Avios-Abonnementservice von Plusgrade ermöglicht vorhersehbare Prämien für Finnair-Plus-Mitglieder

Der neue Abonnementservice von Finnair transformiert die Art und Weise, wie Mitglieder Reisen vorbereiten und bietet eine vorhersehbare, zuverlässige Möglichkeit, Avios zu sammeln. Ob Reisende für eine Traumreise sparen oder einfach die Gewissheit haben möchten, dass sie bei Bedarf über Treuepunkte verfügen, dieses Modell erfüllt ihre finanziellen und emotionalen Bedürfnisse. Mit den verfügbaren Monats- und Jahresplänen können Mitglieder den Plan wählen, der zu ihnen passt, und mit Zuversicht auf ihre nächste Prämie zusteuern.

„Abonnements bieten eine intelligentere Möglichkeit, besser und schneller zu reisen", sagt Ken Harris, Gründer und Geschäftsführer von Plusgrade. „Sie machen es Menschen einfacher, ohne großen Aufwand von ihrem Treueprogramm zu profitieren. Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Finnair auszubauen und dieses Produkt nun auch den Mitgliedern von Finnair anbieten zu können – einfach, flexibel und lohnenswert."

Unkompliziert Punkte sammeln. Mehrwert für treue Kunden.

Der Avios Abonnement-Service von Finnair bietet Mitgliedern eine einfache Möglichkeit, ihr Avios-Guthaben stetig und vorhersehbar zu erhöhen - und das zum besten verfügbaren Tarif. Mitglieder können zwischen einer monatlichen Zahlung oder einem Jahresabo wählen, um zusätzliche Ersparnisse zu erzielen. Es handelt sich um ein einfaches, flexibles Modell, das Mitgliedern dabei hilft, ihre nächste Reise, ihr Upgrade oder ihr Ziel für die nächste Stufe ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu planen.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Mitgliedern eine einfache und flexible Möglichkeit bieten können, ihr Avios-Guthaben aufzubauen", so Pekka Antila, Leiter für Kundenbindung bei Finnair. „Dieses Abonnementmodell spiegelt unser Engagement wider, mit Finnair Plus jeden Tag einen Mehrwert und Komfort zu bieten. Es handelt sich um eine natürliche Erweiterung unseres Treueangebots, und wir freuen uns, auf unserer starken Partnerschaft mit Plusgrade aufzubauen, um dies zu verwirklichen."

Weitere Informationen zum Avios-Abonnement von Finnair finden Sie auf dieser Seite.

Informationen zu Finnair

Finnair ist eine Netzwerkfluggesellschaft, die sich auf den Passagier- und Frachtverkehr zwischen Asien, Nordamerika und Europa spezialisiert hat. Finnair ist die einzige Fluggesellschaft, die ganzjährig Direktflüge nach Lappland anbietet. Die Kunden haben Finnair bei den Skytrax Awards zum 14. Mal in Folge zur besten Fluggesellschaft Nordeuropas gewählt. Finnair ist Mitglied der Oneworld Alliance. Die Aktien von Finnair Plc sind an der Nasdaq Helsinki notiert.

Informationen zu Plusgrade

Plusgrade fördert die globale Reisebranche mit seinem führenden Portfolio an Lösungen für Nebeneinkünfte. Über 250 Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Gastgewerbe, Kreuzfahrten, Personenbeförderung im Schienenverkehr und Finanzdienstleistungen vertrauen auf Plusgrade, um durch außergewöhnliche Kundenerlebnisse neue, bedeutende Einnahmequellen zu erschließen. Als führender Anbieter von Zusatzleistungen hat Plusgrade über seine Plattform neue Umsatzmöglichkeiten in Milliardenhöhe für seine Partner erschlossen und gleichzeitig das Reiseerlebnis für Millionen von Passagieren und Gästen verbessert. Plusgrade wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montreal sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter Plusgrade.com.

Kontakt für Medienanfragen: Carrie Moench, Direktorin, Marke und Kommunikation, Plusgrade, pr@plusgrade.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2723783/Plusgrade_Inc__Avios_Subscription_Service_Powered_by_Plusgrade_.jpg







