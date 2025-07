Eines ist klar: nach den gestrigen, miserablen ADP-Arbeitsmarktdaten hatte die Trump-Regierung jedes Interesse, dass die heutigen "großen" Arbeitsmarktdaten gut ausfallen - schließlich hatte Trump den Amerikanern doch ein "goldenes Zeitalter" versprochen! Und siehe da: die Zahl neuer Stellen war ziemlich perfekt! Zu perfekt? Wären die US-Arbeitsmarktdaten heute nämlich schlecht ausgefallen, hätte das böse Wort von der Rezession die Runde gemacht - und das passt überhaupt nicht in die Trump-Agenda. Der Widerspruch zu den gestrigen ADP-Daten ist jedenfalls eklatant. So oder so: die Hoffnung, dass die Zinsen im Juli sinken, ist damit von Tisch, dazu hat die Wahrscheinlichkeit dafür auch bei der dann folgenden Fed-Sitzung im September abgenommen..

Hinweise aus Video:

1. Grenke Leasing-Setup aus Fugmann´s Trading Woche

2. Wie Fed-Chef Powell die Suche nach seinem Nachfolger für Trump erschwert

Das Video "US-Arbeitsmarktdaten: Lügt die Trump-Regierung?" sehen Sie hier..