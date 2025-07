Uniper will Kosten senken - 400 Stellen sollen wegfallen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Uniper will aus Kostengründen Hunderte Stellen streichen. "Als Sofortmaßnahme planen wir, unsere bisherige Personalplanung um insgesamt 400 rechnerische Vollzeitstellen zu reduzieren, um bereits im Jahr 2026 entsprechende Kosteneinsparungen zu realisieren." Dies schreibt der Uniper-Vorstand um Michael Lewis in einem Brief an die Belegschaft, aus dem die "Rheinische Post" zitiert.

Der Stellenabbau könne noch weiter gehen, so die Zeitung: "Parallel dazu werden wir im Rahmen des Orion-Programms das Potenzial für weitere Effizienzsteigerungen prüfen, einschließlich möglicher weiterer Anpassungen unserer Personalstruktur", heißt es in dem Brief weiter. Uniper hat 7.600 Beschäftigte, davon 5.000 in Deutschland.