Infineon Technologies Aktie heute im Plus - 03.07.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von +2,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Infineon Technologies über einen Zuwachs von +18,22 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +3,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +14,62 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,43 % 1 Monat +6,97 % 3 Monate +18,22 % 1 Jahr +5,38 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,25 Mrd.EUR wert.

Der Dax hat am Donnerstag nach dem Arbeitsmarktbericht aus den USA im Plus geschlossen. Musste der Leitindex zur Mittagszeit noch um die Gewinnschwelle ringen, kam am Nachmittag etwas Rückenwind aus den Vereinigten Staaten, wo die Wirtschaft im …

Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich heute von ihrer besten Seite. Positive Entwicklungen prägen die Indizes, sowohl in Europa als auch in den USA, und lassen Anleger optimistisch in die Zukunft blicken.

Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.934 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start …

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.