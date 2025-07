Trump setzt Mega-Steuerpaket durch: 3,4 Billionen US-Dollar spalten die USA

Mit 218 zu 214 Stimmen setzte sich Trumps "Big Beautiful Bill" durch, das unter anderem massive Steuersenkungen, tiefe Einschnitte bei Sozialprogrammen und die Rücknahme zentraler Klima-Initiativen aus der Amtszeit Joe Bidens vorsieht.

Das Gesetz, das nun pünktlich vor dem selbst gesetzten Stichtag am 4. Juli unterzeichnet werden soll, markiert eine deutliche Wende in der US-Innenpolitik. Pressesprecherin Karoline Leavitt kündigte an, dass der Präsident das Paket am Freitag um 17 Uhr bei einer offiziellen Zeremonie unterzeichnen werde.