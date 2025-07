Abcourt schließt Kreditfazilität in Höhe von 8 Mio. US$ für den Start der Mine Sleeping Giant ab

Nicht zur Verbreitung an US-Nachrichtendienste oder zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Rouyn-Noranda, Kanada, 3. Juli 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen heute (das „Abschlussdatum“) seine zuvor angekündigte besicherte Finanzierungsfazilität („Finanzierungsfazilität“) mit Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP („Nebari“ oder der „Kreditgeber“) in Höhe von 8 Millionen US$ („Kapitalbetrag“) mit einer Laufzeit von 36 Monaten abgeschlossen hat.

Pascal Hamelin, President und CEO von Abcourt, kommentierte: „Der Abschluss dieser Transaktion mit Nebari ist ein wichtiger Schritt zur Aufnahme der Produktion in der Mine Sleeping Giant. Diese Investition in Höhe von 8 Mio. US$ an nicht verwässerndem Kapital bietet uns eine solide betriebliche Flexibilität für die Zukunft und ermöglicht es dem Unternehmen, die Mine Sleeping Giant in Richtung der kommerziellen Produktion zu entwickeln. Ich möchte Nebari für die Zusammenarbeit mit uns danken, um die Möglichkeiten dieser hochgradigen Goldmine zu realisieren. Mit dieser Kreditfazilität ist Abcourt gut finanziert, um die Mine Sleeping Giant in Betrieb zu nehmen.“

Steven Bowles, Managing Director des Kreditgebers, kommentierte: „Nebari freut sich über die Zusammenarbeit mit Abcourt Mines bei der Wiederaufnahme des Betriebs der Mine Sleeping Giant. Die große Erfahrung und der hohe Bereitschaftsgrad der Teams von Abcourt und Sleeping Giant geben uns größtes Vertrauen in ihre Fähigkeit, das volle Potenzial des Betriebs und darüber hinaus zur Geltung zu bringen.“

Gemäß den Bedingungen des umfassenden Kreditvertrags, der zwischen dem Unternehmen und dem Kreditgeber abgeschlossen wurde, fallen auf den Kapitalbetrag Zinsen an, die auf einem variablen Jahreszins basieren, der der Summe aus (i) der Drei-Monats-SOFR (Secured Overnight Financing Rate) (die „Term-SOFR“), die am ersten Tag eines jeden Kalendermonats ermittelt wird, und (ii) 12 % pro Jahr entspricht, vorausgesetzt dass die Term-SOFR, wenn sie weniger als 4 % beträgt, als 4 % festgesetzt wird.