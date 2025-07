Die fünf führenden Hersteller von Wärmebildkameras im Jahr 2025 erzielen einen Marktanteil von 88 %.

MÜNCHEN, 4. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Laut dem Yole's Thermal Imaging and Sensing 2024 Market and Technology Report beherrschen Teledyne Flir, Raytron, Hikmicro, Lynred und Seek Thermal zusammen 88 Prozent des globalen Marktes für Infrarot-Wärmebildtechnik. Bemerkenswert ist, dass Raytron allein einen Marktanteil von 22 Prozent hält, was auf kontinuierliche Spitzenleistungen in Forschung und Entwicklung zurückzuführen ist. Seit der Einführung seines ersten ungekühlten Infrarotdetektors mit 35 µm Pixelabstand im Jahr 2012 hat Raytron die Grenzen mit den weltweit ersten ungekühlten Infrarotdetektoren mit 8 µm (1920 × 1080) und 6 µm (640 × 512) im Jahr 2021 bzw. 2024 erneut erweitert.

Bester Hersteller von LWIR-Sensoren für die Nachtsicht in Kraftfahrzeugen