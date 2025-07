BE OPEN gibt die endgültigen Gewinner des internationalen Studentenwettbewerbs Designing Futures 2050 zu den SDGs bekannt

Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN, kommentierte den Abschluss des Wettbewerbs: „Seit sechs Jahren in Folge setzt sich BE OPEN durch globale Design- und Innovationswettbewerbe für die UN-SDGs ein. Jedes Jahr erhalten wir Hunderte von bemerkenswerten, aufschlussreichen und fantasievollen Einsendungen von jungen Kreativen aus aller Welt. Dieser kontinuierliche Einsatz bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass die Ausbildung und Inspiration junger Menschen der effektivste Weg zu einem wirksamen Wandel ist. Unsere Aufgabe ist es, eine Generation heranzubilden, die in der Lage ist, zukünftige Herausforderungen durch Kreativität, Wissensaustausch und Zusammenarbeit zu bewältigen."

Der Founder's Choice Prize in Höhe von 3000 Euro, der von Elena Baturina selbst vergeben wird, geht an Jeanne Begon-Lours und Lucy Dain-Williams, MSc in Environmental Technology am Imperial College London für Tera Mira, Working with Nature to Drive Meaningful Change in Stretch Textiles.

Tera Mira zielt darauf ab, eine biobasierte, biologisch abbaubare Alternative zu Elasthan zu entwickeln, die aus den natürlichen Dehnungseigenschaften von Meeresalgen gewonnen wird. Die Lösung ist nachhaltig und ahmt die Elastizität von Elasthan nach, während sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Toxizität und Mikroplastikverschmutzung eliminiert.

Der Titel des „Public Vote"-Preises und das Stipendium in Höhe von 2000 Euro gehen an CALMs: Computer Aided Learning Management Suite von Komborero Victor Kangai und Tinotenda Chrispen Makoni, Studenten der Fächer Physik, Mathematik und Informatik an der High Achievers Coach International Academy of Zimbabwe.

CALMS ist eine innovative E-Learning-Plattform, die darauf abzielt, die digitale Kluft im Bildungssystem Simbabwes zu überwinden, indem sie die TVWS-Technologie (Television White Spaces) nutzt, um eine kostengünstige, stabile Verbindung und Offline-Lernmöglichkeiten zu bieten und so einen kontinuierlichen Bildungszugang auch in netzarmen Gebieten sicherzustellen.

Zusätzlich zu den Geldstipendien erhalten alle Gewinner Zugang zu relevanten Bildungsangeboten und eine voll bezahlte Reise zu einer großen Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit, damit sie ihre Projekte Entscheidungsträgern und einem globalen Publikum präsentieren können.

