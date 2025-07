Niederländisches Parlament stimmt für Verschärfung von Asylgesetz

DEN HAAG (dpa-AFX) - Das niederländische Parlament hat einer deutlichen Verschärfung des Asylrechts zugestimmt. Die Zweite Kammer nahm mehrheitlich zwei heftig umstrittene Gesetzesvorschläge an. Damit soll es deutlich schwieriger werden, Asyl in den Niederlanden zu bekommen und Familienangehörige nachzuholen. Der Aufenthalt im Land ohne gültige Papiere wie auch Hilfe für Menschen ohne Papiere soll strafbar werden.

Rechtspopulist Wilders treibende Kraft



Initiator der Verschärfung war der radikal-rechte Populist Geert Wilders. Dieser hatte sich erstmals mit seiner Partei für die Freiheit (PVV) an einer Regierung beteiligt und wollte das "strengste Asylgesetz aller Zeiten" durchsetzen. Doch im Juni platzte die Koalition am Streit über die Asylgesetze. Neuwahlen sind für Ende Oktober geplant.

Die PVV, stärkste Kraft in der Zweiten Kammer des Parlaments, stimmte nun gemeinsam mit ihren früheren Regierungspartnern für die Gesetzesvorhaben. Dennoch ist es fraglich, ob die Gesetze auch in der Ersten Kammer des Parlaments, vergleichbar dem Bundesrat, eine Mehrheit bekommen. Es wird erwartet, dass das Gesetzespaket dort im Herbst behandelt wird.

50 Prozent weniger Asylsuchende



Künftig soll es zwei Arten von Asylstatus geben: Flüchtlinge aus Kriegs- oder Katastrophengebieten sowie Menschen, die aus individuellen Gründen - wie etwa ethnische Herkunft - verfolgt werden. Die Aufenthaltsgenehmigung soll von fünf auf drei Jahre verkürzt und auch der Familiennachzug drastisch eingeschränkt werden.

Etwa 12 Prozent der Migranten, die jährlich in die Niederlande kommen, sind Asylsuchende. 2024 waren es 32.000 Asylsuchende sowie etwa 10.000 nachreisende Angehörige. In den ersten drei Monaten von 2025 gingen die Zahlen aber drastisch um 50 Prozent zurück. Ähnliche Trends gibt es in anderen europäischen Ländern./xx/DP/mis