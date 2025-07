JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 1,31 Milliarden Euro und liegt damit nach eigener Aussage leicht unter dem von den Bonnern ermittelten Konsens. Dogani geht laut ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick angesichts des schwierigen Umfelds zurückhaltend in den Bericht Anfang August. Sie hält DHL aber für eine günstige Möglichkeit, auf eine zyklische Erholung zu setzen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 19:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 39,50EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2025, 07:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A