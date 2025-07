JPMorgan hebt Ziel für Kion auf 59 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 42 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen des Logistikdienstleisters Ende Juli habe er seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2025 und 2026 um 1 beziehungsweise 4 Prozent angehoben und liege nun für das kommende Jahr 6 Prozent über der Konsensprognose, schrieb Akash Gupta in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel begründete er aber mit dem bis Dezember 2026 in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 22:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 00:15 / BST