Startet sie jetzt durch?

Noch befindet sich das Boeing-Papier in einer neutralen Handelsspanne zwischen dem 50-Tage-Durchschnitt bei 198,83 und dem Widerstand von 220,00 US-Dollar und darf in dieser Spanne unregelmäßig auf und ab schwanken. Ein Wochenschlusskurs oberhalb des Horizontalwiderstandes würde aber eine bullische Ausgangslage schaffen und einen Anstieg in den Bereich einer im Januar 2024 gerissenen Kurslücke begünstigen. Kursgewinne an 231,00 und darüber in den Bereich von 244,42 US-Dollar könnten in diesem Fall abgeleitet werden. Nach einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau könnte mittelfristig schließlich das 2023er-Hoch bei 267,54 US-Dollar in Angriff genommen werden. Rutscht Boeing dagegen auf der Unterseite und mindestens unter 195,50 US-Dollar nach unten heraus, müsste noch einmal die Unterstützungszone zwischen 173,85 und 185,26 US-Dollar greifen. Diesem Support nähert sich der EMA 200 von unten an und dürfte für zusätzliche Stabilität sorgen.

