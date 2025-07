Innocan Pharma meldet vielversprechende Ergebnisse der Verabreichung von LPT-CBD an Göttinger Minischweine, die ein robustes translationales Modell darstellen, und informiert über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 3. Juli 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWBE: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt bekannt, dass ein Forschungsartikel mit dem Originaltitel „Liposomal-Cannabidiol Injection: Preliminary Insights into Pharmacokinetics and Safety Characteristics in Göttingen Minipigs and Rabbits“ zur Veröffentlichung in der renommierten Fachzeitschrift Precision Nanomedicine zugelassen wurde.

Die Studie lieferte vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich einer verlängerten Wirkstofffreisetzung und bestätigte ein günstiges Sicherheitsprofil für CBD nach einer einmaligen subkutanen Verabreichung von LPT-CBD an Minischweine.

Aktuelle Entwicklungen im Unternehmen

Rücktritt von Direktor und Executive Chairman

Ron Mayron ist mit Wirkung zum 1. Juli 2025 als Executive Chairman und Direktor des Unternehmens zurückgetreten. Herr Mayron wird dem Unternehmen für drei weitere Monate als Sonderberater erhalten bleiben. An seiner Stelle wird Iris Bincovich, die bereits eine Direktorin des Unternehmens ist, vorübergehend die Aufgaben des Chair des Unternehmens übernehmen.

Iris Bincovich, Chief Executive Officer und Chair des Unternehmens, sagt dazu: „Wir sind Ron, einem der Gründer des Unternehmens, für seine bedeutenden Beiträge im Laufe der letzten Jahre zu Dank verpflichtet. Insbesondere sein Einsatz und seine Führungskompetenz waren für uns von großem Wert. Wir wünschen Ron alles Gute für die Zukunft.“

Gewährung von RSUs und Aktienoptionen

Am 2. Juli 2025 gewährte das Unternehmen bestimmten Direktoren, Führungskräften, Angestellten und Beratern des Unternehmens insgesamt 23.050.000 Restricted Share Units („RSUs“), die nach Erfüllung verschiedener, an Meilensteine geknüpfter Unverfallbarkeitsbedingungen in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Das Unternehmen gewährte bestimmten Mitarbeitern des Unternehmens am 2. Juli 2025 zudem insgesamt 1.950.000 Aktienoptionen des Unternehmens (die „Optionen“) mit einem Ausübungspreis von 0,225 $ und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Gewährung der RSUs und Optionen erfolgte im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens, der zuletzt am 26. Juni 2025 geändert wurde. Alle RSUs, Optionen und zugrundeliegenden Stammaktien sind im Einklang mit den Vorschriften der Canadian Securities Exchange an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.