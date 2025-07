Almonty Industries Aktie mit kräftigem Kursplus - 04.07.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Almonty Industries über einen Zuwachs von +94,37 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +350,08 %.

Zeitraum Performance 1 Woche +13,85 % 1 Monat +40,03 % 3 Monate +94,37 % 1 Jahr +495,31 %

Es gibt 289 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 838,65 Mio. wert.

Almonty Industries (TSX:AII) (WKN: A1JSSD; ISIN: CA0203981034) rückt in 2025 in den Fokus strategischer Rohstoffsicherung und das mit gutem Grund. Denn trotz Kursvervierfachung und Werten von über 1,2 Mrd. CAD ist die Story wohl nach lange nicht ausgelaufen. Allen voran verstörend sind die internationalen Spannungen zwischen den Machtblöcken USA, Europa und China. Diese drohen sich noch zu verstärken. Momentan gönnt der eine dem anderen nicht die Butter auf dem Brot, was sich auf den letzten Gipfelgesprächen deutlich gezeigt hat. Zölle, Inflation, hohe Verschuldung und eine fatale Beschaffungslage auf den Rohstoffmärkten verstärken die politischen Verwerfungen zwischen Ost und West noch weiter. Im Zentrum des Sturms stehen die Rohstoffproduzenten und die industriellen Abnehmer, die auf stabile Lieferketten angewiesen sind. Ein Update zu unserem Top-Favoriten Almonty Industries.

