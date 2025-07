Rheinmetall vorbörslich im Plus - JPMorgan mit hohem Kursziel

FRANKFURT (dpa-AFX) - JPMorgan sieht für die Rheinmetall -Aktien nach der zuletzt stockenden Rekordrally noch deutlich Luft nach oben. Die US-Bank zählt mit ihrem neuen Kursziel nun zu den größten Optimisten am Markt. Nachdem sie am Vortag ihren jüngsten Schlingerkurs mit Verlusten fortgesetzt hatten, zeichnet sich am Freitag in einem schwachen Marktumfeld denn auch ein Plus von 0,7 Prozent auf 1.711 Euro ab.

JPMorgan hob das Kursziel für den Rüstungs- und Autozulieferkonzern von 2.100 auf 2.250 Euro an. Dies entspricht einem Kurspotenzial von rund einem Drittel. Noch etwas höher liegt derzeit nur die Investmentbank Exane BNP mit 2.300 Euro.