Kursziel 2.250 Euro Größter Auftrag der Geschichte: Rheinmetall liefert für NATO Milliarden-Munition Größter Auftrag aller Zeiten: Rheinmetalls Tochter soll Munition in Milliardenhöhe an ein NATO-Land liefern. Die Aktie springt an – und JPMorgan sieht noch viel Luft nach oben.