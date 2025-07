Autonomer Auto-Boom: Bank of America nennt jetzt ihre Top-Aktien-Tipps

Laut der Bank of America (BofA) haben autonome Fahrzeuge (AVs) endlich ihren "ChatGPT-Moment" erreicht. In einem aktuellen Bericht prognostiziert die Bank einen riesigen Markt im Bereich autonomer Mobilität, der bis 2040 auf 1,2 Billionen US-Dollar anwachsen könnte. Dieser umfasst nicht nur den Robotaxi-Markt, sondern auch Lkws, Logistik und Landwirtschaft.

Bereits heute sind kommerzielle Robotaxis in sieben Städten weltweit aktiv, darunter Waymo in den USA und Baidus Apollo Go in Wuhan. Weitere 20 Städte arbeiten an der Einführung solcher Technologien. Laut Martyn Briggs, Stratege bei der Bank of America, treiben vor allem Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) und sinkende Sensorkosten die schnelle Markteinführung autonomer Fahrzeuge voran. Zusätzlich profitieren die Unternehmen von einem zunehmend positiven regulatorischen Umfeld und dem Wettbewerb zwischen den USA und China.