DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 825 auf 746 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Lars Vom-Cleff rechnet laut seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit einem Umsatz von 308 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (Ebit) von 78 Millionen Euro. Insgesamt attestiert er gestiegene operative Kosten und eine höhere US-Unsicherheit./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 08:17 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 705,5EUR auf Tradegate (04. Juli 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.