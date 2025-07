Gesco: Wieder im Expansionsmodus

Nach Darstellung von SMC-Research baut GESCO das Portfolio nach einer längeren Bereinigungsphase jetzt wieder aus und hat erstmals seit 2021 eine neue Basisbeteiligung erworben. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin seine Schätzungen und das Kursziel leicht angehoben.

GESCO habe laut SMC-Research das Portfolio in den letzten Jahren optimiert, was mit mehreren Verkäufen einhergegangen sei. Nun schalte das Unternehmen wieder in den Expansionsmodus und habe erstmals seit 2021 eine neue Basisbeteiligung erworben. Mit der Eckart GmbH sei das Portfolio um eine kerngesunde Gesellschaft mit einer hohen Kompetenz bei hydraulischen Systemen, insbesondere bei Schwenkmotoren und Drehantrieben, verstärkt worden. Nach Einschätzung der Analysten passe das Unternehmen sehr gut zur Gruppe, die damit wieder an ihre Erfolgsgeschichte – den Kauf technologisch starker mittelständischer Unternehmen, bei denen perspektivisch die Nachfolgefrage anstehe – anknüpfe.