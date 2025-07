4,2 Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland installiert

WIESBADEN (ots) -



- Neuer Höchstwert: Knapp 14 % der gesamten Stromeinspeisung im Jahr 2024 aus

Photovoltaik

- Wert der importierten Photovoltaikanlagen in den ersten vier Monaten 2025

gegenüber Vorjahreszeitraum um knapp 22 % zurückgegangen, Exporte um knapp 33

%



- Produktion von Solarmodulen und Solarkollektoren im 1. Quartal 2025 um knapp51 % beziehungsweise gut 10 % gegenüber Vorjahresquartal gesunkenNach wie vor setzen immer mehr Unternehmen und private Haushalte in Deutschlandauf die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Im März 2025 waren auf Dächern undGrundstücken hierzulande gut 4,2 Millionen Photovoltaikanlagen mit einerNennleistung von insgesamt rund 98 300 Megawatt installiert, wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit nahm die Zahl der Anlagengegenüber dem Vorjahresmonat um 23,7 % zu, die installierte Leistung stieg imselben Zeitraum um 21,9 %. Im März 2024 hatte es gut 3,4 MillionenPhotovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt rund 80 700 Megawattgegeben. Erfasst werden alle Photovoltaikanlagen, die in die Netze deröffentlichen Versorgung einspeisen und über einen Stromzähler verfügen, der dieeingespeisten Strommengen misst. Kleinere Anlagen, wie etwa die sogenanntenBalkonkraftwerke, fallen daher in der Regel nicht darunter.Anteil von Photovoltaik an der gesamten Stromerzeugung nimmt weiter zuDurch den Betrieb von Photovoltaikanlagen wurden 2024 hierzulande rund 59,5Millionen Megawattstunden Strom ins Netz eingespeist. Damit entfielen 13,8 % dergesamten inländischen Stromproduktion auf Photovoltaik - ein neuer Höchstwert.2023 hatte Photovoltaik einen Anteil von 12,0 % an der gesamten Stromeinspeisungausgemacht. Rekordmonat für Solarstrom in Deutschland war bisher der Juli 2024:Mit knapp 8,7 Millionen Megawattstunden wurde mehr als ein Viertel (27,4 %) deseingespeisten Stroms in jenem Monat mithilfe von Photovoltaikanlagen erzeugt.China wichtigster Lieferant von Photovoltaikanlagen für den deutschen MarktDaten zu Importen und Produktion von Photovoltaikanlagen in den ersten Monaten2025 können einen ersten Hinweis auf die Entwicklung der installierten Anlagenin diesem Jahr geben. Die Importe von Photovoltaikanlagen sind in den erstenvier Monaten des Jahres 2025 stark zurückgegangen: Von Januar bis April sank derWert der eingeführten Solarzellen und Solarmodule gegenüber demVorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel (21,5 %) auf gut 402 Millionen Euro.Auch der Wert der exportierten Photovoltaikanlagen sank in diesem Zeitraum vonrund 189 Millionen Euro auf knapp 127 Millionen Euro - ein Rückgang von knappeinem Drittel (32,9 %).