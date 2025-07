Deutsche Bank Research hebt Rheinmetall-Ziel auf 1950 Euro

SirWilliams schrieb 01.07.25, 19:44

Man sollte sich immer wieder bewusst machen: Ob in Foren positiv oder negativ diskutiert wird, hat auf den Aktienkurs kaum Einfluss. Privatanleger stellen aktuell lediglich etwa 5 % des gesamten Handelsvolumens dar und das Wallstreet-Online-Forum dürfte davon kaum 0,1 % ausmachen. Die jüngsten Kursbewegungen insbesondere die Rücksetzer, deuten eher darauf hin, dass institutionelle Investoren nochmals günstig einsteigen möchten.



Da ich nicht täglich den Kursverlauf kommentieren möchte (Ja ich gebe zu, heute leider Flop, trotz ETF Tag! ), ziehe ich mich bis zur Veröffentlichung der Q2-Zahlen zurück. Als abschließenden Impuls gebe ich euch noch einmal die letzte Prognose von CEO Armin Papperger mit. Ein Gewinnziel von 10 Mrd € in 2030. Das würde bei einem Kursziel von 5.000 € einem KGV von nur 21,74 entsprechen, ein sehr moderater Wert angesichts des erwarteten Wachstums.



Meine persönliche Einschätzung für 2030 liegt zwischen 5.000 € und 10.000 €.

Ob der Kurs bis dahin noch einmal auf 1.500 € zurückkommt oder vorher auf 2.500 € ansteigt, entscheidend ist der langfristige Trend. Jeder sollte selbst entscheiden, ob er in der Zwischenzeit nachkauft, tradet oder einfach investiert bleibt und den Sommer genießt oder sogar verkauft.



In diesem Sinne: Viel Erfolg, ob als Daytrader, Langfristinvestor oder Neueinsteiger.

Ich bleibe weiterhin voll investiert da ich hier das langfristige Ziel anvisiere, also keine Sorge, wir sehen uns zu den Q2 Zahlen !



PS: Papperger und sein Board kaufen nicht umsonst bei Kursen um die 1700€, die wissen einfach mehr als wir !



Quelle: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-07/65803518-f-35-produktion-startet-rheinmetall-ceo-papperger-peilt-rekordumsatz-von-50-000-000-000-euro-an-049.htm