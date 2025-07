Warum Krisenmanagement Chefsache ist (FOTO)

München (ots) - Unternehmen kommen nicht zufällig in eine Krise. Und es müssen

nicht einmal radikale Fehlentscheidungen oder Umbrüche im Markt sein, die sie an

den Abgrund führen. Viel öfter ist das Verharren in einer vermeintlichen

Komfortzone der Auslöser, fast ein Klassiker.



Stabilität und Konstanz gaukeln vor, dass alle Vitalwerte des Unternehmens in

Ordnung sind und man übersieht den Ausfall wichtiger Indikatoren:

Innovationskraft, Weiterentwicklung oder strategische Zukunftsplänen.





Die Realität ist ein unbequemer Zeitgenosse: Hart, kompromisslos, entwaffnendWie es soweit kommen konnte? Erst passiert es langsam - dann geht es ganzschnell. Die meisten Unternehmenskrisen bahnen sich lange im Voraus an.Stagnierender Absatz, steigende Kosten, wachsende Unzufriedenheit im Team - dieAnzeichen sind da, doch viele Führungskräfte ignorieren sie zu lange. Werden siedann erkannt, ist es sprichwörtlich 5 vor 12. Was vor wenigen Monaten noch nachKrise und Sanierung rief, hat sich zu einem Risko und einemRestrukturierungsfall entwickelt.Nicht die Krise ist das eigentliche Risiko - sondern das ZögernAn einer Krise lässt sich, wenn sie denn erkannt ist, nichts Schlimmes finden.Eine Krise ist ein Wachmacher und drängt Mann und Maus aus der Komfortzone, sieschafft Handlungs- und Änderungsbereitschaft. Krisenmodus schafft eines: Siebeendet das Zögern! Zögern, Zaudern und mangelnde Risikobereitschaft sind dasValium, das Führungskräfte am Handeln hindert. Dabei grenzt nicht handeln inKrisensituationen an Fahrlässigkeit.Warum radikale Ehrlichkeit der einzige Ausweg istKrisenmanagement erfordert einen unerschütterlichen Blick auf die Fakten unddieser Blick ist nicht immer angenehm. Ein Unternehmen in Schieflage brauchtbrutale Transparenz: Was läuft schief? Wer oder was hält das Unternehmen auf?Welche Geschäftsbereiche sind nicht mehr tragfähig?Viele Manager scheuen sich davor, diese Fragen ehrlich zu beantworten, weil siepersönliche Verstrickungen im Unternehmen haben oder sich an altbewährteStrategien klammern. Doch wer retten will, muss bereit sein, Altlastenabzuschneiden. Das bedeutet manchmal auch: Unpopuläre Aussagen undEntscheidungen treffen, unproduktive Geschäftsbereiche schließen, Führungsteamsneu aufstellen. In solchen Momenten zählt nicht allein Fachkompetenz, sondernErfahrung und Umsetzungsstärke. Es braucht klare Kommunikation an alleStakeholder und absoluten Umsetzungswillen. Es braucht krisenerfahrene,durchsetzungsstarke, aber auch motivierende Führung, keine Schönwetterkapitäne.Was Unternehmen in Krisen wirklich brauchen