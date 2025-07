JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Air France-KLM auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die nun bekannt gegebene Aufstockung beim Konkurrenten SAS auf einen Mehrheitsanteil sei früher oder späterzu erwarten gewesen, schrieb Harry Gowers in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im Vergleich zu Air France-KLM sei die skandinavische Fluggesellschaft recht klein - sie erziele nur etwa ein Zehntel von deren Umsatz. Die Transaktion sei daher überschaubar. Er werte sie aber positiv, da sie Air France-KLM einen besseren Zugang zur wohlhabenden Region Skandinaviens ermögliche. Gowers sieht zudem Potenzial für Kostensynergien, was dem mittelfristigen operativen Ergebnisziel (Ebit) von Air France-KLM entgegenkomme./rob/gl/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / 07:50 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 9,84EUR auf Tradegate (04. Juli 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.



