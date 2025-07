Anzeichen für stabilere Lieferketten - finanzielle Unterstützung der Unternehmen in der Lieferkette bleibt erfolgsentscheidend (FOTO)

München (ots) -- Trotz stabilerer Lieferketten erleben zwei von drei befragten Unternehmenweiterhin Störungen- Unternehmen müssen widerstandsfähiger werden, da Zölle, Handelskriege undCyberangriffe neue Herausforderungen schaffen- Zielgerichtete finanzielle Unterstützung ist für 50 Prozent der Zuliefererentscheidend, um die Ziele des aktuellen Produktionshochlaufs zu erreichenDie Lieferketten der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie waren über Jahrehinweg beeinträchtigt. Der aktuelle Aerospace Supply Chain Resilience Report2025, veröffentlicht von Roland Berger in Zusammenarbeit mit dem BDLI(Deutschland), GIFAS (Frankreich) und ADS (Großbritannien), zeigt jetzt, dasssich die Lieferketten im gesamten Sektor stabilisieren. Basierend auf einerUmfrage unter 130 Firmen, die im zivilen und militärischen Luft- undRaumfahrtbereich tätig sind, zeichnet der Bericht ein vorsichtig optimistischesBild: Fast 70 Prozent der Unternehmen fühlen sich gut oder sehr gut auf denbevorstehenden Produktionshochlauf vorbereitet. Es könnte jedoch aufgrund derlangen Vorlaufzeiten in der Lieferkette bis nächstes Jahr dauern, bis dies zueinem spürbaren Produktionsanstieg führt. Die Hälfte der Zulieferer hatallerdings derzeit Herausforderungen die finanziellen Mittel bereitzustellen, umihre Kapazitäten (Materialien, Personal, Betriebskapital) an den geplantenProduktionshochlauf der Hersteller (OEMs) anzupassen.Schwere Lieferkettenstörungen sind im Vergleich zu 2024 deutlich zurückgegangen,auch wenn zwei Drittel der Unternehmen in der Umfrage angaben, weiterhin vonLieferkettenstörungen betroffen zu sein. Diese Stabilisierung der Lieferketteschafft günstige Bedingungen für eine Produktionsbeschleunigung. Sie wirdaufgrund der langen Vorlaufzeiten im Sektor ab 2026 erwartet. Insgesamt zeigtdie Branche einen positiven Trend im Vergleich zu den Vorjahren: So glauben 70Prozent der Unternehmen, dass sie entweder gut oder sehr gut auf einenProduktionshochlauf vorbereitet sind. Dies ist eine deutliche Verbesserunggegenüber 2024 (35 Prozent)."Die Branche arbeitet sich allmählich aus dem Krisenmodus heraus", sagt StephanBaur, Partner bei Roland Berger. "Der Weg ist jedoch nicht ohneHerausforderungen: Fachkräftemangel, begrenzte Produktionskapazitäten und einesichere Finanzierung sind momentan Problemfelder. Dennoch sind die Unternehmenaus unserer Sicht widerstandsfähiger und besser vorbereitet."Die Hälfte der befragten Unternehmen gibt an, zusätzliche finanzielle Mittel zubenötigen. Diese sind essenziell, um die Produktionskapazitäten hochzufahren, in