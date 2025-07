UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Die laut einem Medienbericht mögliche Zusammenarbeit des britischen Pharmakonzerns mit Summit Therapeutics wäre zu begrüßen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit würde AstraZeneca seine Expertise auf dem Gebiet Lungenkrebs, wo das Unternehmen führend sei, weiter erhöhen./rob/mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2025 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 118,6EUR auf Tradegate (04. Juli 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.