Übernahmepoker: Fusion zwischen Commerzbank und Hypovereinsbank als Lösung?

Unicredit-CEO Andrea Orcel hat seinen Vorstoß für eine Fusion mit der Commerzbank kürzlich in einem offenen Brief an den deutschen Kanzler Friedrich Merz erneuert. Ziel der italienischen Bank ist es, die bereits erworbene Beteiligung an der Commerzbank weiter auszubauen und eine vollständige Übernahme zu realisieren.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Neue Spekulationen kamen zuletzt auch auf, weil die Unicredit ihr Übernahmeangebot für die italienische Banco BPM offenbar zurückziehen möchte. Ein Zeichen, dass CEO Orcel sich nun voll und ganz auf die Commerzbank-Übernahme stürzen will?

Die Experten der Baader Bank schätzen, dass eine Übernahme der Commerzbank durch Unicredit den Wert der Bank um bis zu 15 Prozent steigern könnte, während ein strategischer Anteilserwerb mit einer moderaten Steigerung von weniger als 5 Prozent einhergehen würde.

Die Baader Bank sieht nun vier mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf des Übernahmekrimis.

Szenario 1: Vollständige Übernahme – Geringe Wahrscheinlichkeit

Das Best-Case-Szenario der Analysten ist eine vollständige Übernahme der Commerzbank durch Unicredit, bei der erhebliche Synergieeffekte realisiert werden könnten. Analysten schätzen, dass durch die Integration der Commerzbank in das bestehende Geschäftsmodell der Italiener vor Steuern Einsparungen von rund 1,2 Milliarden Euro möglich wären. Dies würde mit einem maximalen Restrukturierungsaufwand von bis zu 2,4 Milliarden Euro einhergehen. UCG könnte durch diese Akquisition zudem die Kapitalaufnahme von Commerzbank um etwa 6,9 Milliarden Euro reduzieren.

Szenario 2: Strategischer Aktionär – Mittlere Wahrscheinlichkeit

Sollte die vollständige Übernahme nicht zustande kommen, könnte Unicredit als strategischer Investor in die Commerzbank eintreten. In diesem Fall würde das Unternehmen seine 30-Prozent-Beteiligung an der Commerzbank weiter ausbauen und sich aktiv in die strategische Ausrichtung der Bank einbringen, etwa durch die Besetzung eines Aufsichtsratssitzes. Dabei würde Orcel versuchen, die Rentabilität der Commerzbank auf das Niveau der HypoVereinsbank (HVB) zu heben.

Szenario 3: Rückzug – Hohe Wahrscheinlichkeit

Für am wahrscheinlichsten halten die Analysten aktuell einen Rückzug der Unicredit-Offerte. Die Italiener würden dann keine finanziellen Mittel in das Projekt investieren, sondern stattdessen seine Position weiterhin absichern, ohne größere Auswirkungen auf die Kapitalstruktur zu erfahren.

Szenario 4: Fusion unter Gleichen – Geringe Wahrscheinlichkeit

Ein weiteres Szenario, das die Analysten diskutieren, wäre eine Fusion der Commerzbank mit der HypoVereinsbank, bei der Unicredit eine erhöhte Beteiligung von 65 Prozent an der fusionierten Bank halten würde. Das verbleibende Drittel würde an der Börse gehandelt werden. Diese politische Lösung würde UCG möglicherweise eine dominante Rolle einräumen, doch aus betriebswirtschaftlicher Sicht erscheint diese Option wenig vorteilhaft. Denn die Unicredit "würde 100 Prozent des Risikos tragen, aber nur 65 Prozent des Gewinns, so dass der Betrieb nach unseren Schätzungen unwirtschaftlich wäre. Daher betrachten wir ein solches Szenario nicht als eine mögliche Option", so Baader-Analyst David Grinsztajn.

Die Commerzbank selbst sträubt sich weiter gegen eine Übernahme. Commerzbank-CEO Bettina Orlopp hat zuletzt immer wieder betont, die Unabhängigkeit der Bank sichern zu wollen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,21 € , was eine Steigerung von +4,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer