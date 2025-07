Pharma-Industrie am Wendepunkt (FOTO)

München (ots) - Europäische Pharma-, Biopharma- und MedTech-Unternehmen müssen

sich aufgrund der globalen Transformation der Branche für verschiedene Szenarien

wappnen.



Die pharmazeutische Industrie ist so global aufgestellt wie wenige andere

Branchen und befindet sich zurzeit in einem umfassenden Wandel. Dieser betrifft

die Innovationsfähigkeit für neue Medikamente, die Versorgungssicherheit für die

Patienten und auch die Stabilität der globalen Wertschöpfungsketten. Nahezu alle

großen Mega-Trends sind eng mit dem Gesundheitswesen verwoben:

Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, Alterung der Gesellschaft, aber auch Krisen

wie Kriege und Pandemien tragen zum Wandel im gesamten Gesundheitswesen bei.

Hinzu kommen erhebliche Innovationen in der Industrie selbst. Die Transformation

von Chemie-basierten Medikamenten hin zu biologisch hergestellten Präparaten

kommt einer technischen Revolution gleich. Die sich rasant weiterentwickelnden

neuen Technologien ermöglichen die Herstellung deutlich präziserer Wirkstoffe

gegen immer mehr Krankheiten. Die Digitalisierung verändert das gesamte

Gesundheitsökosystem, von innovativen KI-Tools in der Forschung bis hin zu

smarten Applikationen am Handgelenk des Patienten. Der Trend zu präventiver

Medizin - gesund bleiben statt nur Krankheiten heilen - und die Möglichkeit

individualisierter Medikamente bis hin zu Patientenzahl 1: All dies treibt diese

Industrie voran.





Neben diesen Mega-Trends lässt aber auch die aktuelle Entwicklung diese

Industrie nicht unberührt. Die neue Wirklichkeit - "The New Normal" - hat

erhebliche Auswirkungen. Die geopolitische Situation sowie die hochvolatile

internationale Wirtschafts- und Handelspolitik erhöhen die Unsicherheit in einem

Wirtschaftszweig, der sehr langfristige Innovationszyklen hat und strikte

Regularien befolgen muss.



All dies führt dazu, dass sich die Pharma-Industrie in einem ganz neuen Maße für

eine signifikante Transformation wappnen muss. Unternehmensstrategien müssen

wieder - ganz klassisch - in Szenarien entwickelt werden. Hierzu muss vieles auf

den Prüfstand gestellt werden: das aktuelle Produktportfolio, die

Entwicklungspipeline, das "Operating-Modell" inklusive der wichtigsten

Managementprozesse, die Standorte im globalen Footprint für wesentliche

Funktionen wie Forschung und Entwicklung, kommerzielle Strukturen,

Produktionsnetzwerke und Zulieferketten.



Diese strategischen Überlegungen müssen jetzt durchgeführt werden, um die

Innovationsfähigkeit in der Medizin-Entwicklung beizubehalten, die

Aufrechterhaltung stabiler Lieferketten zu gewährleisten und letztendlich die

Versorgungssicherheit für Patienten sicherzustellen.



Weitere Informationen unter: https://www.oliverwyman.de/



Pressekontakt:



Oliver Wyman GmbH

Müllerstraße 3

80469 München



Felix Wilker

Head of Marketing and Communications, Germany and Austria

T: +49 152 545 60 053

M: mailto:felix.wilker@oliverwyman.com

W: http://www.oliverwyman.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66435/6069789

OTS: Oliver Wyman