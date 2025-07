Das sind die 40 führenden HR-Köpfe 2025 (FOTO)

Freiburg (ots) - Die Redaktion des Personalmagazins hat die 40 führenden Köpfe

im Personalwesen in Deutschland gekürt. Ausgezeichnet wurden

Führungspersönlichkeiten aus Management, Wissenschaft und Beratung, die

wegweisende Impulse zur Gestaltung einer modernen Arbeitswelt geben.



Die Konjunktur schwächelt, der Kosten- und Transformationsdruck steigt. Für

Top-Entscheider in HR haben sich die Vorzeichen und Prioritäten geändert.

Gefragt sind jetzt Persönlichkeiten, die den Umbruch gestalten. Wer aber sind

2025 die führenden Köpfe in HR? Wer leistet Wegweisendes in Management,

Wissenschaft und Beratung? Mit der Liste der "40 führenden HR-Köpfe", die die

Redaktion alle zwei Jahre erstellt, bietet das Personalmagazin eine

Orientierungshilfe.







darüber, wie gut Managerinnen und Manager in den sozialen Medien kommunizieren.

Wir haben unsere 40 Köpfe unter dem Blickwinkel zusammengestellt, wer Einfluss

hat und die Transformation von Unternehmen und Wirtschaft wirklich voranbringt",

erläutert Reiner Straub, Herausgeber des Personalmagazins, und ergänzt: "Die 40

HR-Köpfe sind die Wegbereiter der Transformation der Arbeitswelt."



Auswahlverfahren und Kriterien



Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten erfolgte in einem sechsmonatigen

Projekt über mehrere Stufen. Zuerst waren die Leserschaft von Personalmagazin

und http://www.haufe.de/personal sowie das Netzwerk der Redaktion aufgerufen,

Vorschläge einzureichen. Daraus entstand eine Nominierungsliste mit 100

Personen. Alle Redakteurinnen und Redakteure des Personalmagazins haben ihre

Kontaktnetze genutzt, um Einschätzungen zu den Nominierten einzuholen. Die

finale Auswahlentscheidung traf die Redaktion.



Mit den "40 führenden HR-Köpfen" bildet das Personalmagazin das Ökosystem HR ab:

Management, Beratung und Wissenschaft. Im Zentrum steht das Management, das mit

20 CHROs die größte Gruppe stellt. Auswahlkriterien für CHROs waren Exzellenz in

HR, Fokus auf Transformation und Wirksamkeit über das Unternehmen hinaus.



In der Kategorie Beratung liegt der Fokus auf der klassischen

Unternehmensberatung. Softwarehersteller, Startups, Headhunter und viele andere

Dienstleister bleiben ausgeklammert. Auswahlkriterien für die insgesamt zehn

Beraterinnen und Berater waren Exzellenz in der Beratungspraxis mit Fokus auf

Transformationsprojekte, Wirksamkeit über die eigene Beratungsgesellschaft

hinaus und Persönlichkeit mit Anstand.



In der Kategorie Wissenschaft waren die Auswahlkriterien Exzellenz in der

In der Kategorie Wissenschaft waren die Auswahlkriterien Exzellenz in der
Forschung (zum Beispiel in Forschungsrankings), Zusammenarbeit mit Unternehmen





