August wird brutal: So tief könnte Bitcoin dann crashen, warnt Arthur Hayes

BitMEX-Gründer Arthur Hayes warnt vor einem möglichen Rücksetzer des Bitcoin-Kurses auf 90.000 bis 95.000 US-Dollar im August. In einem aktuellen Blogbeitrag schreibt Hayes: "Ich glaube, dass der Markt von jetzt an, bis zur Rede von Jerome Powell in Jackson Hole im August, seitwärts bis leicht nach unten tendieren wird. Der Downside liegt bei 90.000 bis 95.000 US-Dollar."

Diese Prognose stützt Hayes mit saisonalen Daten. August und September seien laut Coinglass historisch die schwächsten Monate für Bitcoin – mit durchschnittlichen Rückgängen von 8 Prozent beziehungsweise 4,35 Prozent.

Langfristig bleibt der Krypto-Milliardär jedoch bullish. Der entscheidende Treiber: Stablecoins als neue Waffe der US-Fiskalpolitik. Hayes rechnet damit, dass große US-Banken in Zukunft Stablecoins ausgeben, um US-Staatsanleihen zu kaufen. Möglich werde das durch regulatorische Ausnahmen wie die SLR-Reform, die Banken erlaubt, T-Bills in großem Umfang zu halten, ohne dafür Kapitalreserven vorhalten zu müssen. Hayes schreibt: "Bis zu 6,8 Billionen US-Dollar an Einlagen könnten so in den Markt fließen."

Laut Hayes werde das nicht nur zur Finanzierung des US-Defizits beitragen, sondern auch Risiko-Assets wie Bitcoin beflügeln. Seine langfristige Bitcoin-Prognose bleibt bei 1 Millionen US-Dollar pro Coin bis 2028.

Tipp aus der Redaktion Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

Mit Warnungen lag Hayes zuletzt nicht falsch. Bereits im Dezember 2024 hatte er einen Absturz rund um Trumps Amtsübernahme vorhergesagt – Bitcoin verlor daraufhin über 30 Prozent und fiel im April auf rund 73.000 US-Dollar. Aktuell steht der Kurs bei etwa 109.00 US-Dollar, knapp unter dem Allzeithoch vom Mai.

Hayes schreibt abschließend: "Seien Sie vorsichtig. Der Bullenmarkt könnte für kurze Zeit unterbrochen werden." Die nächste Gelegenheit zur geldpolitischen Wende sieht er in Powells Rede Ende August.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 108.925USD auf CryptoCompare Index (04. Juli 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!