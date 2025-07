BMW Financial Services erzielt höchste Händlerzufriedenheit unter deutschen Premiumherstellern (FOTO)

München (ots) - Großartiger Erfolg für die BMW Bank. Das

Finanzdienstleistungsangebot von BMW und MINI erreicht die höchste

Händlerzufriedenheit in der Kategorie "Deutsche Premiumfabrikate". Das ergab der

aktuelle AUTOHAUS BankenMonitor 2025. Im Gesamtranking verbessert sich BMW

Financial Services mit einer Gesamtnote von 1,98 (Vorjahr: 2,13) auf Platz fünf

(Vorjahr: Platz sechs). Für die Studie wurden mehr als 1.000 Entscheider in

Autohäusern vom Marktforschungsunternehmen Puls telefonisch befragt.



Besonders überzeugen konnte BMW Financial Services bei der Schnelligkeit von

Kreditentscheidungen im Bereich Finanzierung. Die Händler vergaben hierfür die

Note 1,58, auch die Auszahlungsdauer erhielt mit 1,57 eine Spitzenbewertung.

Hervorragend schnitt BMW zudem bei Leasing-Kreditentscheidungen für Privatkunden

ab (Note 1,43).





"Diese Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, Finanzlösungen stets schnell,

digital und individuell anzubieten", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer

Kunde, Marken und Vertrieb der BMW Bank. "Unser gesamtes Team hat hier

exzellente Arbeit geleistet. Ein großer Dank geht ebenso an unsere Partner,

deren Vertrauen uns täglich antreibt."



Deutliche Fortschritte erzielte BMW Financial Services im Bereich

Digitalisierung. Die digitale Antragsstrecke verbesserte sich im Vergleich zum

Vorjahr um starke 0,60 Punkte. Auch bei der allgemeinen Digitalisierung (+0,36)

und dem Leasing-Provisionssystem für Privatkunden (+0,34) konnte der

Finanzdienstleister deutlich zulegen.



Im Wettbewerbsvergleich hebt sich BMW Financial Services vor allem bei der

telefonischen Erreichbarkeit (+0,90 Punkte) und bei schnellen

Kreditentscheidungen für gewerbliche Leasingkunden (+0,85) klar ab. Auch die

Auszahlungsdauer übertrifft mit +0,69 den Marktdurchschnitt deutlich.



Informationen für die Redaktionen



Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit

Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.170 Mitarbeiter

betreuen rund eine Million Kunden (Stand: 31.12.2024). Die Produktpalette für

Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie

die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und

Kreditkarten.



Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 28,5 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024) und

einen Einlagenbestand von rund 11,9 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2024). Die BMW Bank

GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI

Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.



Medienkontakt:



BMW Bank GmbH

Christoph Güttner

E-Mail: mailto:christoph.guettner@bmw.de

Telefon: +49-89-3184-1703



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173371/6069837

OTS: BMW Bank GmbH