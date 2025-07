Dax am Mittag weiter schwach - Warten auf internationale News

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.785 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Die große Mehrheit der Dax-Werte stand auf der Verliererseite. Bei den wenigen Gewinneraktien stechen die Titel von Rheinmetall an der Spitze der Kursliste hervor.





"Die Investoren befinden sich weiterhin in Lauerstellung und warten auf Neuigkeiten bzgl. des Handelskonflikts zwischen der EWU und den USA", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Zusätzlich rückt der Ukraine-Krieg erneut in den Fokus der Marktteilnehmer, da es in diesem wichtigen globalen Anliegen zuletzt kaum diplomatische Fortschritte gegeben hatte.""Das Handelsvolumen im Dax Future bleibt weiterhin dünn und deutet keinerlei Panik oder Hektik bei den Marktteilnehmern an. Es scheint sich derzeit eher um ausgedehntere Gewinnmitnahmen im Gesamtmarkt zu handeln und stellt daher keinen Paradigmenwechsel dar."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1778 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8490 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,11 US-Dollar, das waren 69 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.